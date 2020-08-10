БелТА: Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента

Белорусское информационное агентство БелТА сообщает, что председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента. В поздравлении выражается надежда на то, что под его руководством Белоруссия достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства.

Согласно официальным данным, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская заручилась поддержкой чуть менее 10%. Остальные кандидаты набрали каждый чуть более 1% голосов, против всех проголосовали 6%.