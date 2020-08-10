Алмазодобывающая компания «Алроса», по данным газеты «Коммерсантъ», получит поддержку государства в виде закупок сырья в Госфонд. На фоне пандемии продажи алмазов в этом году снизились более чем на 90%. Основным инициатором закупок в Госфонд являются власти Якутии, которым принадлежит четверть компании.
2020-08-10T10:06:15+03:00
2020-08-10T10:06:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:06, 10 августа 2020
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