Сегодня в Москве должны состояться переговоры представителей России и Кипра об изменении налогового соглашения

Диалог, который велся до этого, ни к чему не привел, и как говорил на прошлой неделе замминистра финансов Алексей Сазанов, Москва вынуждена принимать меры.

Напомним, в конце марта Владимир Путин предложил повысить ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж в офшоры с 2% до 15%.