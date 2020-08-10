Гонконгского медиамагната, поддерживающего протесты, задержали по новому резонансному закону о нацбезопасности, сообщает местная пресса. Норма была принята властями Китая в ответ на массовые акции против закона об экстрадиции и ограничения автономии региона Пекином.

Владельца гонконгского издания Apple Daily и медиакомпании Next Digital Джимми Лая задержали за сговор с иностранной державой, крамольные слова и заговор с целью мошенничества. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источник. По данным СМИ, в офисе его издания прошли обыски, в которых приняли участия около 200 офицеров. Задержаны также ряд руководящих сотрудников газеты и медиахолдинга. Под стражей также двое сыновей Лая, его ближайший помощник объявлен в розыск.

В полиции Гонконга подтвердили, что арестованы по меньшей мере 7 человек, которых подозревают в «сговоре с иностранными силами с целью создания угрозы национальной безопасности». Это делается на основании закона о нацбезопасности, который принял Пекин. Он максимальное наказание в виде пожизненного заключения для тех, чьи действия направлены на подрыв власти. Джимми Лая китайские СМИ называют теневым лидером и «кошельком» протестов в Гонконге, начавшихся прошлым летом. Его газета Apple Daily известна острой критикой китайских и гонконгских властей.

Закон о нацбезопасности вызвал новую волну протестов в Гонконге и критику со стороны стран Запада. США ввели санкции в отношении компаний и людей, участвовавших в его разработке