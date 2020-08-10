Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти и оппозицию Белоруссии к диалогу и отказу от уличного насилия

В своем Телеграм-канале он пишет, что далеко не все в Белоруссии согласны с объявленными результатами. При этом любая легитимность, считает украинский президент, возникает из общественного доверия.
2020-08-10T10:03:34+03:00
2020-08-10T10:03:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:03, 10 августа 2020
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