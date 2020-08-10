В Гидрометцентре прогнозируют длительный бархатный сезон на курортах России

Как сообщил ТАСС научный руководитель центра Роман Вильфанд, обычно он завершается в сентябре, а в этом году может продлиться до середины октября. Черное море прогрелось сильнее благодаря летнему антициклону.

Что касается Москвы, то жара уходит, температура будет ниже нормы на 3-4 градуса.