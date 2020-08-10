«Коммерсантъ»: На фоне пандемии в России почти на 300 тысяч выросло число абонентов домашнего интернета

На фоне пандемии в России, как пишет газета «Коммерсантъ», почти на 300 тысяч выросло число абонентов домашнего интернета. Сейчас им пользуются почти 34 миллиона граждан. О росте числа абонентов заявили практически все крупные телекоммуникационные компании.