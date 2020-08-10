«Коммерсантъ»: На фоне пандемии в России почти на 300 тысяч выросло число абонентов домашнего интернета

На фоне пандемии в России, как пишет газета «Коммерсантъ», почти на 300 тысяч выросло число абонентов домашнего интернета. Сейчас им пользуются почти 34 миллиона граждан. О росте числа абонентов заявили практически все крупные телекоммуникационные компании.
2020-08-10T09:33:19+03:00
2020-08-10T09:42:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 10 августа 2020
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