Белорусские правозащитники утверждают, что в день выборов в республике были задержаны более 80 человек

Центр «Весна» публикует их имена. Ранее правозащитники сообщали о том, что в результате столкновений с полицией погиб один участник акции в Минске, пострадали более 100.



Официального подтверждения этой информации пока нет. Между тем, Следственный комитет Белоруссии объявил о возбуждении уголовного дела по статье о массовых беспорядках. По этой статье предусмотрено наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.