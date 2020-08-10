ЦИК Белоруссии обнародовал предварительные итоги выборов: за Лукашенко — 80,23%

Светлана Тихановская по данным ЦИК набирает 9,9%.

У других кандидатов следующие результаты, Дмитриев — 1,04%, Черечень — 1,13%, Конопацкая — 1,68%. Против всех проголосовали 6,02% избирателей.

Явка на выборах составила 84,23%. За Александра Лукашенко проголосовало 4 миллиона 652 тысячи человек. Светлана Тихановская собрала 574 тысячи 312 голосов избирателей. Всего в процессе выборов приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек.

В Центризбиркоме считают, что предварительные данные совпадут с окончательными и уже не изменятся. В дальнейшем комиссии предлагает переходить к системе электронного голосования, так как считает, что это поможет избежать давления на членов избиркомов.

Глава ЦИКа Белоруссии Лидия Ермошина рассказала, что сотрудники ведомства были эвакуированы из Дома правительства около часа ночи в целях безопасности. Также она отметила, что власти Минска продлевали голосование после 20 часов, чтобы толпа не могла разгромить участки. При желании, сказала Ермошина, это можно признать нарушением.

Независимые наблюдатели не согласны с официальными данными и отмечают, что по их подсчетам победу одержала Светлана Тихановская.