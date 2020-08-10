Южная Корея разработает собственную систему противоракетной обороны

В официальном сообщении говорится, что она необходима для защиты от угроз со стороны Северной Кореи. Система по своим характеристикам будет похожа на израильский «Железный купол».
2020-08-10T09:06:07+03:00
2020-08-10T09:06:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:06, 10 августа 2020
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