Владелец Спартака по итогам матча против Сочи заявил, что готов снять команду с Чемпионата РПЛ

Уже в первом туре Российской Премьер Лиги разразился громкий судейский скандал. Владелец Спартака Леонид Федун по итогам матча против Сочи заявил, что готов снять команду с Чемпионата.

По ходу матча на Открытие Арене в Москве «Спартак» выигрывал со счётом 2:0, но затем арбитр Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. Эпизоды выглядели далеко не однозначными, но судья в обоих случаях не стал обращаться к помощи видеоарбитров. Назначение 2-го 11-метрового на 88 минуте вызвало практически единодушное возмущение болельщиков, специалистов и журналистов. В оценке этого эпизода звучали такие слова, как беспредел и преступление.

Матч завершился вничью 2-2. После игры Председатель Совета директоров Спартака Леонид Федун пообещал, что снимет команду с Чемпионата. -В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже— добавил владелец красно-белых. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал ошибку арбитра Казарцева и отстранил его от судейства.

Кроме того, Казарцев и VAR-ассистент матча Алексей Еськов пройдут тест на полиграфе. Такие инициативы исходят от руководителя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.