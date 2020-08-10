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09:03, 10 августа 2020

После завершения голосования в ряде городов Белоруссии начались массовые протесты, которые разгоняли силовики

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Белорусский Центризбирком в эти минуты должен объявить предварительные результаты выборов президента. Накануне после завершения голосования в ряде городов страны начались массовые протесты, которые разгоняли силовики. Теперь в СК объявили о возбуждении уголовных дел по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции в Белоруссии.

Выборы прошли при очень высокой явке – 84%, причем половина избирателей проголосовали на досрочных выборах. На них жаловались правозащитники, сообщавшие о недопуске независимых наблюдателей. Накануне сразу после закрытия участков опубликовали официальные результаты экзитполов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко с разгромом победил соперников, набрав более 80% голосов.

Тысячи людей, возмущенные этими данными, вышли на улицы многих городов. В ряде из них протесты жестко разгоняли силовики. В Минске против демонстрантов применили весь арсенал спецсредств: от слезоточивого газа и резиновых пуль до водометов. Десятки задержанных, есть раненые. В нескольких городах силовики отказались подавлять акции протеста. Сегодня утром в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовных дел, предупредив, что участникам и организаторам массовых беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы.

Окончательные итоги президентских выборов ЦИК огласит в пятницу, 14 августа.



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