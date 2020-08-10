Трамп назвал вымышленными новостями сообщения о том, что он мечтает добавить свой барельеф к мемориалу на горе Рашмор

Он написал в Твиттере, что у СМИ, которые распространяют эти новости, в частности, у газеты The New York Times и телеканала CNN, явно плохие рейтинги. При этом Трамп добавил, что в целом идея хорошая, учитывая то, что ему удалось достичь за годы президентства.