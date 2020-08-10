СК Белоруссии сообщает о возбуждении уголовных дело по статье о массовых беспорядках

Их участникам и организаторам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на руководство белорусского СК.

После закрытия избирательных участков в Минске и других городах начались протесты. ОМОН применил силу. По данным местных СМИ, есть пострадавшие. Между тем, через полчаса ЦИК Белоруссии должен официально объявить о результатах президентских выборов. Власти заявили о почти безоговорочной победе Александра Лукашенко. Утверждается, что за него проголосовали более 84% избирателей.