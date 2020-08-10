Суд в Москве начнет рассматривать по существу дело младшей сестры Хачатурян

Уголовное преследование связано с убийством отца, который, как указывают адвокаты, долгие годы издевался над дочерями.

Дело самой младшей из сестер – Марии – рассматривается отдельно, так как в момент совершения преступления девушка была невменяема. К такому выводу пришли эксперты института Сербского. Временное психическое расстройство, по мнению защиты, должно исключить преступность деяния, то есть скорее всего обернется для девушки отправкой не в колонию, а на принудительное лечение – передает агентство «Интерфакс».

Что касается дела двух других сестер Крестины и Ангелины, то их рассмотрит суд присяжных. На этом настаивали сами подсудимые и их адвокаты, которые требовали переквалифицировать обвинение. Суд делать это отказался, хотя следствие пришло к выводу, что их отец домогался и насиловал дочерей в течение нескольких лет. В отношении Михаила Хачатуряна дело возбуждать не стали из-за его смерти.

Дело сестер Хачатурян вызвало большой резонанс. В поддержку девушек неоднократно проходили акции протеста.