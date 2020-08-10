Корреспондент тк «Дождь» Василий Полонский сообщил, что его и коллег депортировали в Россию без объяснения причин

По его словам, дело засекречено. Полонский написал в своем «Твиттере», что въезд в Белоруссию съемочной группе запретили на 5 лет. В Минске в день голосования накануне вместе с ним были задержаны корреспондент «Дождя» Владимир Роменский и оператор Николай Антипов. Роменский в эфире своего телеканала отметил, что в операции участвовали сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью.

В белорусском МИДе причиной задержания российских журналистов назвали отсутствие у них аккредитации.