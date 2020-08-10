Полиция Гонконга задержала медиамагната Джимми Лая из-за прошлогодних протестов

В офисе принадлежащей ему газеты «Пинго жибао» проведены обыски. В них участвовали около 200 офицеров, сообщает новостной портал «Димсам дейли». Как отмечают местные издания, Джимми Лай считается одним из главных организаторов массовых протестов, которые были в 2019 году. Мультимиллионера и двух его сыновей, а также ряд сотрудников его компании задержали по нашумевшему закону об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.
2020-08-10T08:31:00+03:00
2020-08-10T08:31:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 10 августа 2020
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