Полиция Гонконга задержала медиамагната Джимми Лая из-за прошлогодних протестов

В офисе принадлежащей ему газеты «Пинго жибао» проведены обыски. В них участвовали около 200 офицеров, сообщает новостной портал «Димсам дейли». Как отмечают местные издания, Джимми Лай считается одним из главных организаторов массовых протестов, которые были в 2019 году. Мультимиллионера и двух его сыновей, а также ряд сотрудников его компании задержали по нашумевшему закону об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.