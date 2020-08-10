Государственный телеканал «Беларусь 24» сообщил, что Центризбирком подведет итоги выборов в 9 утра

Глава ЦИКа Лидия Ермошина, как передает ТАСС, обещала это сделать к двум часам ночи, но затем лишь перечислила отдельные районы в некоторых областях, где, по ее утверждению, Александр Лукашенко набрал больше 90% голосов. Оппозиция в эти данные не верит и утверждает, что они были получены в результате массовых фальсификаций в том числе и во время досрочного голосования. Штаб основного кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской заявило ее победе на 20 участках в Минске и Минском районе. Вечером и ночью в Минске и ряде других городов прошли массовые протесты. По сообщениям ряда СМИ, ОМОН применял светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Число пострадавших и задержанных власти не называют.