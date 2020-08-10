В ряде российских регионов сегодня снимают ограничения, принятые в связи с пандемией коронавируса

Это третий этап программы по выходу из режима карантина и самоизоляции.

В Кировской и Рязанской областях возобновят работу театры, кинотеатры и концертные залы. В Красноярском крае снимают ограничения, введенные для детских садов, библиотек, музеев и спортивных залов. В Орловской области медицинские учреждения перейдут на плановый режим работы. В Карелии запланировано возобновление деятельности муниципальных и государственных архивов, в читальных и компьютерных залах библиотек вновь разрешат находиться посетителям, смягчат требования для приема в дежурные группы детских садов. В Ростовской области можно будет снова проводить экскурсии, а в Саратовской возобновят работу реабилитационные центры для инвалидов. В Ингушетии откроются гостиницы, организации торговли и сферы услуг без ограничения по числу посетителей.

Власти не исключают, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса, ограничения могут вновь ввести.