Защита Варвары Карауловой сегодня обжалует в Мосгорсуде установление административного надзора почти на 9 лет

Ранее ее осудили за попытку уехать в Сирию и по версии обвинения присоединиться там к террористам.

Адвокаты Варвары Карауловой в жалобе отмечают, что необходимости в строгих мерах нет. Она сейчас ведёт нормальную жизнь, учится, работает и недавно вышла замуж. Кунцевский суд Москвы установил административный надзор до 2029 года. Караулова должна дважды в месяц отмечаться в полиции, ей запрещено выходить из дома по ночам, если нет такой необходимости по работе. Полицейские обратились в суд и потребовали установить ограничения, по их словам, необходимые для профилактики новых преступлений со стороны бывшей осужденной. Караулову — тогда студентку философского факультета МГУ — задержали в июне 2015 года при попытке пересечь турецко-сирийскую границу, суд позже признал девушку виновной в попытке примкнуть к исламским террористам. Она утверждала, что ехала к сирийцу, с которым познакомилась в интернете. Караулову осудили на 4,5 года, за решеткой она провела на год меньше и вышла позапрошлой весной по УДО.

В начале этого лета Варвара Караулова обратилась к омбудсмену Татьяне Москальковой и в Совет по правам человека при президенте из-за административного надзора.