В Гонконге, по информации китайских изданий, в своем особняке задержан медиамагнат Джимми Лай из-за протестов в 2019

В Гонконге, по информации китайских изданий, в своем особняке задержан медиамагнат Джимми Лай из-за прошлогодних протестов. Как пишет газета South China Morning Post, владелец газеты «Пинго жибао», который считается одним из организаторов массовых демонстраций, подозревается в нарушении нового закона о защите национальной безопасности и сговоре с иностранными силами. Из-за этого закона власти США ранее отменили ряд торговых и иных преференций для Гонконга
2020-08-10T06:48:44+03:00
2020-08-10T06:48:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:48, 10 августа 2020
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