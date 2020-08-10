В Белоруссии прошли массовые протесты против итогов выборов

Вечером ЦИК объявил, что по предварительным подсчетам в пяти регионах Александр Лукашенко набирает 82% голосов. Ночью глава ЦИКа Лидия Ермошина сказала, что в отдельных районах президент набрал больше 90% голосов, а его основной соперник – Светлана Тихановская набрала там около 4%. Оппозиция этим данным не верит и говорит о масштабных фальсификациях. Вечером на улицы Минска и других городов вышли тысячи человек. Как передают местные СМИ, ОМОН.
2020-08-10T06:46:08+03:00
2020-08-10T06:46:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:46, 10 августа 2020
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