В Белоруссии прошли массовые протесты против итогов выборов

Вечером ЦИК объявил, что по предварительным подсчетам в пяти регионах Александр Лукашенко набирает 82% голосов. Ночью глава ЦИКа Лидия Ермошина сказала, что в отдельных районах президент набрал больше 90% голосов, а его основной соперник – Светлана Тихановская набрала там около 4%. Оппозиция этим данным не верит и говорит о масштабных фальсификациях. Вечером на улицы Минска и других городов вышли тысячи человек. Как передают местные СМИ, ОМОН.