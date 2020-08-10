Ряд изданий сообщают о применении силовиками в Минске дубинок, резиновых пуль, светошумовых гранат и водометов

Ряд изданий сообщают о применении силовиками в Минске против протестующих дубинок, резиновых пуль, светошумовых гранат и водометов. Количество пострадавших и задержанных власти не называют. По информации правозащитного центра «Весна», в автозаки попали около 120 человек. Как передает РИА Новости, ночью в центре Минска протестующие стали сооружать баррикады из мусорных баков. Затем их оттеснили ОМОН и внутренние войска. По информации «Новой газеты», рано утром спецтехника силовиков покинула улицы Минска. Кандидат в президенты Светлана Тихановская ночью призвала милицию остановить насилие. С аналогичным призывом к властям Белоруссии выступили президенты Польши и Литвы.