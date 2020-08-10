Футбольные Еврокубки вышли на финишную прямую

Сегодня в Лиге Европы определятся первые полуфиналисты.

Среди всех, кто остался в турнирной сетке Лиги Европы, миланский Интер – едва ли не главный фаворит турнира. Концовку национально Чемпионата подопечные Антонио Конте провели весьма уверенно, обыграв поочередно едва ли не всех конкурентов в борьбе за второе место. Да и с испанским Хетафе в 1\8 разобрались, пусть и без особого блеска, но хладнокровно и уверенно. Так что леверкузенскому Байеру будет в противостоянии с Интером очень нелегко. Особенно, с учетом того, что турнир в Бундеслиге завершился еще в июня.

В другой паре, которая выйдет сегодня на поле, фаворит еще более очевиден. Манчестер Юнайтед в споре с датским чемпионом Копенгагеном просто не имеет право на ошибку. Оба матча пройдут в Германии и начнутся в 22 часа пор московскому времени.

Еще два полуфиналиста Лиги Европы станут известны во вторник.