Токио направит специалистов для ликвидации последствий разлива нефти у берегов Маврикия

Японский танкер, севший на мель в конце июля, получил пробоину.

Большое нефтяное пятно в прибрежной зоне угрожает коралловым рифам. На снимках с воздуха видно, как от полузатонувшего судна по воде расходятся черные потоки мазута. Топливо разлилось неподалеку от популярного у туристов пляжа в восточной части острова. Власти Маврикия уже попросили международное сообщество о помощи, так как не имеют опыта и возможности справиться с подобным загрязнением. Премьер-министр Правинд Джагнот предупредил о серьезной опасности, которая грозит небольшому государству, живущему за счет туризма и рыбной ловли.

Как ожидается, японская делегация прибудет на Маврикий сегодня. Специалисты присоединятся к операции по откачке нефтепродуктов. По некоторым оценкам, из 4 тысяч тонн горючего, находящегося на борту судна, зафрахтованного японской стороной, утекла примерно четверть. Танкер сел на мель несколько недель назад, но о пробоине стало известно только в прошлый четверг.

Местные власти ввели режим чрезвычайной экологической ситуации. Масштабы бедствия еще предстоит оценить.