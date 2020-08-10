В Ливане сегодня должны представить доклад о причинах взрыва в морском порту Бейрута и ответственных за трагедию

Она унесла жизни 158-ми человек, больше шести тысяч пострадали.

Причины взрыва на судне, на котором находилось почти три тысячи тонн аммиачной селитры, выясняет специальная комиссия. Её сформировало правительство Ливана в минувший четверг, спустя два дня после трагедии. В результате взрыва была полностью или частично разрушена половина зданий в столице, много погибших и пострадавших. Несколько десятков человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Руководство ливанского МИДа пообещало, что к этому дню будет подготовлен подробный доклад о причинах взрыва. Комиссия назовёт имена тех, кто должен ответить за халатность. На прошлой неделе напомню были арестованы гендиректор пОрта Бейрута и ещё 16 сотрудников, а также руководитель таможни. Все виновные будут наказаны, заверил премьер страны Хасан Диаб. По данным МВД Ливана к трагедии привели сварочные работы на судне, оно принадлежало россиянину Игорю Гречушкину, и было арестовано шесть лет назад в порту Бейрута за долги и нарушение правил эксплуатации.

Взрыв в порту Бейрута привел к эскалации антиправительственных настроений. В столице Ливана с четверга не прекращаются акции протеста, в ходе них за эти дни пострадали более семисот человек.