СК может завершить расследование уголовного дела в отношении организаторов и исполнителей по делу Ивана Голунова

Следственный комитет может сегодня завершить расследование уголовного дела в отношении организаторов и исполнителей по делу журналиста Ивана Голунова. Ранее появлялась информация о том, что следствие уже завершено.

По данным «Российской газеты», о полном завершении расследования пока речь не идет и необходимо решить еще некоторые последние процессуальные детали, рассказали источники в Следственном комитете. Однако сайту «Медуза» сам Иван Голунов сообщил три дня назад, что уже получил уведомление о завершении следственных действий в отношении организаторов и исполнителей. В ближайшее время он намерен приступить к ознакомлению с материалами дела. В свою очередь адвокат одного из обвиняемых — Игоря Ляховца отметил, что следствие отказалось вызвать главу МВД Владимира Колокольцева в качестве свидетеля. Защитник просил провести допрос «по обстоятельствам прекращения уголовного дела в отношении Голунова».

Обвиняемыми по делу проходят 5 бывших сотрудников Управления внутренних дел по западному округу Москвы.