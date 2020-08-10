Белорусские силовики ночью подавляли протесты после выборов в Минске и других городах

Как сообщил «Эху Москвы» главный редактор издания Nexta Роман Протасевич, ОМОН активно использовал светошумовые гранаты и спецтехнику.



Количество пострадавших и задержанных власти не называют. По информации правозащитного центра «Весна», в автозаки попали около 120 человек. Кандидат в президенты Светлана Тихановская ночью призвала милицию остановить насилие. Глава ЦИКа Лидия Ермошина сообщила, что в отдельных районах страны действующий президент Александр Лукашенко набрал более 90% голосов избирателей, тогда как его основной соперник Светлана Тихановская – около 4%. По данным ЦИКа на 20 часов явка составила 84%. При этом, по сообщениям белорусских СМИ, проголосовать успели далеко не все желающие. Как передает портал tut.by, независимый проект «Голос» сообщает, что более 80% зарегистрированных пользователей сервиса проголосовали за Светлану Тихановскую.

Главным итогом состоявшегося голосования в Белоруссии является то, что общество пришло в движение. Такое мнение в эфире телеканала RTVi высказал политолог Дмитрий Орешкин.

Он добавил, что прежней кажущейся стабильности в ближайшее время в Белоруссии больше не будет.