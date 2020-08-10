Полеты на турецкие курорты с этого дня разрешены из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону

Речь идет о городах Анталья, Бодрум и Даламан. Россия приостановила пассажирское авиасообщение с другими странами в конце марта из-за пандемии коронавируса. С 1 августа из Москвы, Петербурга и Ростова разрешили полеты в Анкару, Стамбул, Лондон и Занзибар.