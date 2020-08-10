Дональд Трамп отрицает попытки Белого дома добавить его портрет к барельефу на горе Рашмор

Президент США назвал сообщения газеты New York Times и телеканала CNN фальшивыми новостями. Гора Рашмор в штате Южная Дакота известна тем, что на ней высечены портреты четырех президентов США — Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.