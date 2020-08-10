Оперативный штаб Москвы информирует о смерти еще 13 пациентов с коронавирусом

Днем ранее столичные чиновники сообщили о 12 умерших за сутки. Общее число жертв новой инфекции в Москве, по официальным данным, выросло до 4585. Всего заразились 247 тысяч, выздоровели почти 190 тысяч жителей столицы. По всей стране, по данным федерального штаба, с начала пандемии было выявлено почти 888 тысяч заболевших. Из них скончались почти 15 тысяч человек.

