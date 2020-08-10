Центризбирком Белоруссии пока не огласил предварительные итоги выборов

Глава ЦИКа Лидия Ермошина обещала это сделать к двум часам ночи. До этого она сообщила, что в отдельных районах страны действующий президент Александр Лукашенко набрал более 90% голосов избирателей, тогда как его основной соперник Светлана Тихановская – около 4%. По данным ЦИКа на 20 часов явка составила 84%. При этом, по сообщениям белорусских СМИ, проголосовать успели далеко не все желающие. Как передает портал tut.by, независимый проект «Голос» сообщает, что более 80% зарегистрированных пользователей сервиса проголосовали за Светлану Тихановскую.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко находится у власти 26 лет. До выборов его возможные ключевые соперники были арестованы. В день голосования в стране наблюдались перебои с интернетом, ряд сайтов крупнейших СМИ, а также органов власти были недоступны.