Ряд изданий сообщают о применении силовиками в Минске резиновых пуль, светошумовых гранат и водометов

Количество пострадавших и задержанных власти не называют. По информации правозащитного центра «Весна», в автозаки попали около 120 человек. Как передает РИА Новости, ночью в центре Минска протестующие стали сооружать баррикады из мусорных баков. Затем их оттеснили ОМОН и внутренние войска. По информации «Новой газеты», рано утром спецтехника силовиков покинула улицы Минска. Кандидат в президенты Светлана Тихановская ночью призвала милицию остановить насилие. С аналогичным призывом к властям Белоруссии выступили президенты Польши и Литвы.
2020-08-10T05:10:23+03:00
2020-08-10T05:10:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 10 августа 2020
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