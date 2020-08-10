В Гонконге, по информации китайских изданий, задержан медиамагнат Джимми Лай из-за прошлогодних протестов

Как пишет газета South China Morning Post, владелец газеты «Пинго жибао», который считается одним из организаторов массовых демонстраций, подозревается в нарушении нового закона о защите национальной безопасности и сговоре с иностранными силами. Из-за этого закона власти США ранее отменили ряд торговых и иных преференций для Гонконга

