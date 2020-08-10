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04:18, 10 августа 2020

В Ливане, по сообщениям местных СМИ, демонстранты заняли здания министерств труда и по делам беженцев

Как передает Национальное информационное агентство, накануне вечером в Бейруте возобновились столкновения протестующих с полицией. Силовики применили слезоточивый газ. Днем ранее тысячи людей вышли на митинг с требованием отставки правительства и реформ. Недовольные курсом правительства люди захватили здания четырех министерств. Позже оттуда их вытеснили военные. Сообщалось, что в столкновениях пострадали более 700 человек. Протесты проходят на фоне последствий сильнейшего взрыва, который прогремел в порту Бейрута на прошлой неделе. По официальным данным, в результате детонации почти 3 тысяч тонн аммиачной селитры во время сварочных работ погибли около 160 человек, более 6 тысяч были ранены.



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