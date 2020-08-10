Родственники писателя Владислава Крапивина возмущены его лечением в больнице

Жена его сына Лариса Крапивина утверждает, что 81-летнего литератора на днях выписали в Екатеринбурге в состоянии намного хуже, чем он был три недели назад. На своей странице в «Фейсбуке» она пишет, что писатель в сознании, но практически не может двигаться и страдает от сильных болей. Лариса Крапивина добавила, что Владислав Крапивин был госпитализирован с подозрением на инсульт, но, по словам врачей, инсульта не было, однако медики обнаружили серьезную пневмонию. Два теста на коронавирус дали отрицательный результат.