Родственники писателя Владислава Крапивина возмущены его лечением в больнице

Жена его сына Лариса Крапивина утверждает, что 81-летнего литератора на днях выписали в Екатеринбурге в состоянии намного хуже, чем он был три недели назад. На своей странице в «Фейсбуке» она пишет, что писатель в сознании, но практически не может двигаться и страдает от сильных болей. Лариса Крапивина добавила, что Владислав Крапивин был госпитализирован с подозрением на инсульт, но, по словам врачей, инсульта не было, однако медики обнаружили серьезную пневмонию. Два теста на коронавирус дали отрицательный результат.
2020-08-10T04:18:02+03:00
2020-08-10T05:15:54+03:00
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04:18, 10 августа 2020
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