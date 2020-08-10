Центризбирком Белоруссии утверждает, что Александр Лукашенко лидирует на выборах

Глава ЦИКа Лидия Ермошина сослалась на данные, которые приходят из отдельных районов. По ее словам, в ряде из них действующий президент набрал более 90% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — около 4%, передает ТАСС. В то же время в штабе Тихановской заявили о ее победе на 20-ти участках в Минске. Предварительные итоги голосования по всей стране Центризбирком пока не объявлял. Александр Лукашенко находится у власти 26 лет. Перед выборами его возможные основные соперники были арестованы.