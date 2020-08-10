Лидеры Польши и Литвы призвали власти Белоруссии воздержаться от насилия

. Анджей Дуда и Гитанас Науседа выступили с совместным заявлением. В нем говорится о важности уважения основных прав и свобод человека. Власти России столкновения милиции с протестующими, которые требуют отставки президента Александра Лукашенко, пока не комментировали.

По сообщениям белорусских СМИ, в Минске после завершения голосования на президентских выборах на улицы вышли тысячи человек. Милиция применила против них водометы и светошумовые гранаты. Пострадали, как минимум, несколько протестующих, а также корреспондент издания «МБХ Медиа». Правозащитный центр «Весна» сообщает о задержании более 120 человек, официальных данных нет. В день выборов в Белоруссии были проблемы с интернетом, сайты крупнейших СМИ оказались недоступны.