Главный арбитр футбольного матча «Спартак» — «Сочи», по информации «Спорт-Экспресс», отстранен от работы

Издание ссылается на главу департамента судейства Российского футбольного союза Виктора Кашшаи. По его словам, второй пенальти в ворота «красно-белых» был назначен ошибочно. Накануне «Спартак» выигрывал со счетом 2:0, но после двух реализованных пенальти клуб «Сочи» завершил встречу вничью – 2:2. После матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что сегодня объявит о том, то его команда снимается с чемпионата.
2020-08-10T03:21:03+03:00
2020-08-10T03:21:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:21, 10 августа 2020
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