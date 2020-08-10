Главный арбитр футбольного матча «Спартак» — «Сочи», по информации «Спорт-Экспресс», отстранен от работы

Издание ссылается на главу департамента судейства Российского футбольного союза Виктора Кашшаи. По его словам, второй пенальти в ворота «красно-белых» был назначен ошибочно. Накануне «Спартак» выигрывал со счетом 2:0, но после двух реализованных пенальти клуб «Сочи» завершил встречу вничью – 2:2. После матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что сегодня объявит о том, то его команда снимается с чемпионата.