Организаторы донорской конференции в помощь Ливану отчитались о сборе для страны более 250 миллионов евро

Такие данные приводит агентство Associated Press. С призывом о проведении конференции выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, посетивший на днях место разрушительного взрыва в Бейруте. В конференции, которая прошла в режиме видеосвязи, приняли участие ряд международных организаций и лидеры многих государств. В Бейруте на прошлой неделе, по официальным данным, взорвались почти 3 тысячи тонн аммиачной селитры. По последним сведениям, Минздрава Ливана, погибли 158 человек, 21 пропал без вести. Около 6 тысячи человек пострадали. 300 тысяч горожан остались без крова.
2020-08-10T03:20:19+03:00
2020-08-10T03:20:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:20, 10 августа 2020
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