Телеканал «Дождь» сообщил о возвращении в Россию своих журналистов, которые были задержаны в Минске

В день голосования в милицию были доставлены корреспонденты Владимир Роменский, Василий Полонский и оператор Николай Антипов. В белорусском МИДе заявили, что причина была якобы в отсутствии аккредитации. В то же время соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова сказала телеканалу, что журналистов задержали после разговора с ней на улице.
2020-08-10T03:19:50+03:00
2020-08-10T03:19:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:19, 10 августа 2020
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