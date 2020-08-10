Телеканал «Дождь» сообщил о возвращении в Россию своих журналистов, которые были задержаны в Минске

В день голосования в милицию были доставлены корреспонденты Владимир Роменский, Василий Полонский и оператор Николай Антипов. В белорусском МИДе заявили, что причина была якобы в отсутствии аккредитации. В то же время соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова сказала телеканалу, что журналистов задержали после разговора с ней на улице.