МВД Белоруссии утверждает, что ситуация с многочисленными протестами находится под контролем

В ведомстве подтвердили ТАСС, что силовики применили спецтехнику и светошумовые гранаты. Официальных данных о пострадавших и задержанных нет. По информации местных СМИ, ранения получили, как минимум, несколько человек. Корреспондент издания «МБХ Медиа» рассказал, что был контужен взрывом светошумовой гранаты. По его словам, два человек были сбиты автозаком, который въехал в толпу протестующих. Как передает РИА Новости, в центре Минска участников акций разгоняют и военнослужащие внутренних войск. Агентство ТАСС отмечает, что в Белоруссии по-прежнему перебои с интернетом, недоступны сайты крупных СМИ, включая государственные, и органов власти.

В ЦИКе Белоруссии утверждают, что на закрытых участках действующий президент Александр Лукашенко набрал 81% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская – 8%. Ночью Тихановская призвала силовиков остановить насилие в отношении граждан.