Правоохранительные органы Белоруссии подтвердили применение спецсредств против митингующих в Минске. Об этом в понедельник ТАСС сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. «Правоохранители были вынуждены применить специальные средства против участников беспорядков, — отметила она. — Применялись спецтехника и шумовые гранаты». Чемоданова также указала, что есть задержанные, однако пока сложно сказать, сколько их, потому что «события продолжаются». По ее словам, меры безопасности усилены, ситуация в городе контролируемая.