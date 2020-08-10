Правоохранительные органы Белоруссии подтвердили применение спецсредств против митингующих в Минске. Об этом в понедельник ТАСС сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. «Правоохранители были вынуждены применить специальные средства против участников беспорядков, — отметила она. — Применялись спецтехника и шумовые гранаты». Чемоданова также указала, что есть задержанные, однако пока сложно сказать, сколько их, потому что «события продолжаются». По ее словам, меры безопасности усилены, ситуация в городе контролируемая.
2020-08-10T02:16:09+03:00
2020-08-10T02:16:09+03:00
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02:16, 10 августа 2020
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