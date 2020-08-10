Гран-при 70-летия «Формулы-1» выиграл нидерландский гонщик Макс Ферстаппен. Он представляет команду «Ред Булл». Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес», третье — его партнер по команде финн Валттери Боттас. Соревнования прошли на автодроме «Сильверстоун» в Великобритании, где в мае 1950 года состоялась первая в истории гонка «Формулы-1».
2020-08-10T02:05:43+03:00
2020-08-10T02:05:43+03:00
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02:05, 10 августа 2020
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