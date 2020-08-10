ЦИК Белоруссии объявил о победе Лукашенко во всех районах, которые отчитались о подсчете голосов

Центризбирком Белоруссии объявил о победе Александра Лукашенко во всех районах, которые отчитались о подсчете голосов. Конкретных результатов в комиссии не назвали, но пообещали озвучить предварительные итоги к двум часам ночи по местному времени, передает РИА «Новости».

В то же время, в штабе основного кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской сообщили о ее победе на 20 участках в Минске и Минском районе, из числа тех, которые уже подсчитали голоса. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко находится у власти 26 лет.