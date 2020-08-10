Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала силовиков остановить насилие. Она попросила милицию и войска помнить, что они часть народа. Слова политика приводит портал Tut.by. Тихановская также попросила своих сторонников предотвращать возможные провокации и не давать поводы к применению против них силы. До этого оппозиционный кандидат в президенты обвинила власти республики в том, что в столкновениях протестующих с ОМОНом пострадали люди. Протесты в Белоруссии начались после завершения голосования на президентских выборах.
2020-08-10T02:04:44+03:00
2020-08-10T02:04:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 10 августа 2020
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