РИА Новости: В Минске на подавление протестов направлены внутренние войска

Агентство РИА «Новости» передает, что в Минске на подавление протестов направлены внутренние войска. До этого милиция, по сообщениям белорусских СМИ, применила против протестующих водометы и светошумовые гранаты. По информации издания «Наша Нива», силовики также стреляют резиновыми пулями, по другим сведениям – выстрелы холостые. В МВД это официально не подтверждают, данных ведомства о пострадавших и задержанных нет.

Корреспондент издания «МБХ медиа» сообщает, что автозак намеренно врезался в толпу протестующих со спины, двух пострадавших госпитализировали. Как передает ТАСС, из района Старого города белорусской столицы, выезжают машины скорой помощи и заполненные протестующими автозаки. По подсчетам правозащитного центра «Весна», в Минске во время выборов и протестов после них задержали 47 человек, еще более сотни – в регионах.