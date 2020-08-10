В Минске отпустили съемочную группу телеканала «Дождь»

Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко сообщил, что в Минске отпустили съемочную группу. Задержаны были накануне корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, и оператор Николай Антипов. Как написал Дзядко в своем телеграм-канале, их повезут в Смоленск. Как рассказала телеканалу представитель штаба незарегистрированного кандидата на выборах президента Белоруссии Виктора Бабарико и соратница кандидата Светланы Тихановской Мария Колесникова, журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице. В МИДе Белоруссии утверждают, что причина была в отсутствии аккредитации у российских журналистов.

Как сообщил российский телеканал RT, в Минске накануне были задержаны два репортера, которые сотрудничают с видеоагентством телеканала. Кроме того, на сайте вещающего из Польши телеканала «Белсат» говорится о задержании в столице Белоруссии его официального представителя.

В день голосования на президентских выборах в Белоруссии наблюдались проблемы с доступом к интернету, многие сайты крупнейших в стране СМИ были недоступны.

