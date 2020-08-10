В МВД Белоруссии подтвердили данные о задержаниях на акциях протеста

В МВД Белоруссии заявили, что контролируют ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях, которые проходят в этой стране в ночь на понедельник. «Несмотря на то, что в областных центрах и городе Минске проходят несанкционированные массовые мероприятия, милиция контролирует ситуацию», — заявила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова. Ее цитирует госагентство Белта. МВД Белоруссии также заявило, что контролирует ситуацию на массовых мероприятиях.

Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. В Минске силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.