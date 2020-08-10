Правозащитный центр «Вясна»: В Минске во время выборов и протестов задержали 47 человек

В Минске во время выборов и протестов после них задержали 47 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна». По информации правозащитников, еще семь жителей Минска не выходят на связь с 8 августа. В регионах, по подсчетам «Вясны», задержали 119 человек. Часть из них — наблюдатели. Еще двое человек также не выходят на связь с 8 августа, уточняет «Медиазона».